Festival Voix de Fête | Les Découvertes | MARTIN LUMINET Salle communale de Plainpalais, 18 mars 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le vendredi 18 mars à 14:15

**MARTIN LUMINET** Artiste sensible et censé, Martin Luminet ôte son gilet de sauvetage et saute dans le grand bain de l’introspection. Fini l’homme parfait qui fait ce qu’on attend de lui et bienvenue aux failles, aux défauts et aux petites lâchetés assumées. Virtuose du spoken word et des refrains entraînants, il s’accompagne d’ornements musicaux électros vibrants. Ses textes viscéraux deviennent un lâcher-prise existentiel, une confrontation intime. Se déconstruire pour mieux se construire, tout simplement humain.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

