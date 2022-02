Festival Voix de Fête | Les Découvertes | LONNY Théâtre Pitoëff, 18 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | LONNY

Théâtre Pitoëff, le vendredi 18 mars à 13:45

**LONNY** Lonny est une artiste qui aime le voyage. Avec sa guitare et son violon sous le bras, elle arpente la France et le Québec et nous dévoile son odyssée personnelle, entre recueil d’impressions intimes et émotions universelles. Plus jeune, elle a étudié la musique classique, mais c’est la folk que son cœur a choisie pour raconter ses ballades mélancoliques. Lonny conserve tout de même cette petite étincelle dans ses créations, celle qui donne espoir alors que tout semble perdu, celle de la résilience.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



