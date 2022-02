Festival Voix de Fête | Les Découvertes | LILY GASC Catalyse, 19 mars 2022, Genève.

Catalyse, le samedi 19 mars à 16:00

**LILY GASC** Beats électro pétillants et voix haut perchée, Lily Gasc est un phénomène. Artiste lausannoise, elle assume son style décalé et solaire. Ses paroles évoquent des chagrins d’amour, des désillusions, des moments difficiles. Paradoxal ? Pas pour Lily Gasc, qui en fait sa force et son originalité. Son univers graphique et visuel suit le mouvement de ce pêle-mêle artistique, en proposant des clips tantôt déjantés, tantôt vintages. Des mots et des images primales qui nous percutent et restent ancrés.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T16:30:00