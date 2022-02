Festival Voix de Fête | Les Découvertes | J’IRAI LIRE SUR VOS MURS Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | J’IRAI LIRE SUR VOS MURS Théâtre Pitoëff, 19 mars 2022, Genève. Festival Voix de Fête | Les Découvertes | J’IRAI LIRE SUR VOS MURS

Théâtre Pitoëff, le samedi 19 mars à 13:00

**J’IRAI LIRE SUR VOS MURS** Instruments organiques et sons électroniques se rencontrent dans cette performance adaptée du recueil Tu liras sur mes murs (Slatkine, 2019) de Xavier Michel. Cet auteur, aussi membre du groupe Aliose, vient nous présenter sur scène son slam où les mots claquent, où les sons parlent, portés par la puissance brute de la langue et de ses sonorités. Soutenu par le batteur et compositeur expérimental Félix Bergeron alias IYNNU, préparez-vous à une expérience intense. Fermez les yeux et laissez-vous porter…

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition ! Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

