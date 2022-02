Festival Voix de Fête | Les Découvertes | FEMME FATALE Salle communale de Plainpalais, 19 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | FEMME FATALE

Salle communale de Plainpalais, le samedi 19 mars à 13:30

**FEMME FATALE** Duo suisse porté par Zeela à la production et Seko à la voix, Femme Fatale nous propulse dans une autre dimension. Rencontre fracassante de deux univers bien différents, ce duo mêle beats électro, flow puissant et textes conscients pour un résultat qui vous laissera sans voix. Un voyage dans l’âme et dans l’espace ! Inspiré par le travail de Stromae et Eddy de Pretto, Femme Fatale nous embarque dans une frénésie incontrôlable teintée d’innovation et de fraîcheur. Tout le monde à bord, paré au décollage !

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



