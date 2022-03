Festival Voix de Fête | Les Découvertes | ÉMILIE LANDRY Théâtre Pitoëff, 19 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | Les Découvertes | ÉMILIE LANDRY

Théâtre Pitoëff, le samedi 19 mars à 12:00

**ÉMILIE LANDRY** Originaire de Campbellton au Canada, Émilie Landry est une musicienne talentueuse qui explore le folk, la pop et surtout la country américaine. Dès son adolescence, elle enchaîne les concours et les récompenses, confirmant sa vocation et sa place d’artiste prometteuse. Inspirée par de grandes figures telles que Dolly Parton et plus récemment Taylor Swift, Émilie Landry nous raconte ses histoires vécues et sa vision du monde positive. Toujours le sourire aux lèvres, elle rit de tout et fait rêver les plus sérieux !

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T12:00:00 2022-03-19T12:30:00