Festival Voix de Fête | Les Découvertes | CLAY AND FRIENDS Salle communale de Plainpalais, 18 mars 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le vendredi 18 mars à 15:30

**CLAY AND FRIENDS** Clay and Friends offre un mélange détonnant de hip-hop, soul et de funk en français et anglais, soutenu d’une prose à l’image du Montréal actuel. La formation ne fait qu’une bouchée de la scène grâce à ses jams organiques amplifiés de beatbox et d’échantillonnages. Réputé pour ses concerts survoltés et son improvisation musicale, le groupe a fait vibrer plus de 1250 foules canadiennes et européennes depuis 2015, sous l’égide du #KeEpItMoViN’, avec les chansons de ses quatre opus assurément groovy et funky.

Entrée gratuite

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



