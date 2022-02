Festival Voix de Fête | LA RUE KETANOU • DEBOUT SUR LE ZINC Alhambra, 20 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | LA RUE KETANOU • DEBOUT SUR LE ZINC

Alhambra, le dimanche 20 mars à 19:00

**LA RUE KETANOU** Textes à la plume engagée, soutenus par une rythmique tzigane, folk et pop, La Rue Kétanou vient enflammer cette dernière journée de Voix de Fête 2022 ! Et il ne pouvait en être autrement ! Le groupe revient avec un seul but : réveiller notre cité du bout du lac. Toujours portés par la même passion, l’amour de la musique folklorique, la criante vérité de leurs textes et la proximité avec leur public, leur devise sera la nôtre : « C’est pas nous qui sommes à la rue, c’est la Rue Kétanou ! » Santé ! La Rue Kétanou’s committed lyrics, supported by a gypsy, folk and pop rhythm, will ignite this last day of Voix de Fête 2022 ! Always carried by the same passion, the love of the folk music, the crying truth of their texts and the proximity with their public. **DEBOUT SUR LE ZINC** Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock. DSLZ garde sa ligne directrice : prôner le mélange. Le mélange des instruments, des sonorités, des cultures et des personnalités. Avec leur dixième album studio, le groupe nous entraîne à nouveau dans un tourbillon festif. Debout sur le Zinc offers us the poetry of its songs, with colors so singular and so familiar at the same time – a universe where a common territory is invented between the writing of the masters of French song, the elegant simplicity of Anglo-Saxon folk and the convivial energy of rock.

CHF 34.- à CHF 49.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



2022-03-20T19:00:00 2022-03-20T22:00:00