Festival Voix de Fête | LA CABANE DE BALDWIN • KACIMI Chat Noir, 16 mars 2022, Carouge GE.

Chat Noir, le mercredi 16 mars à 20:30

**LA CABANE DE BALDWIN** Comme une enluminure qui n’aurait d’autre but que de nous apaiser, la musique de La Cabane de Baldwin inonde de songes, émane d’illusions et abonde d’interrogations cabalistiques. Composé de 4 rêveurs audiophiles, ce groupe a pour muse la musique des années 60 et notamment Mac De Marco, Andy Sharf et Dashiell Hedayat. Aujourd’hui soutenu par le label Le Pop Club Records, La Cabane de Baldwin nous catapulte dans des sonorités folks et alternatives, dans les prémices de la culture pop. Avis aux connaisseurs ! Composed of 4 audiophile dreamers, this group has for muse the music of the 60’s and notably Mac De Marco, Andy Sharf and Dashiell Hedayat. Today supported by the label Le Pop Club Records, Baldwin’s Cabin catapults us into folk and alternative sounds, in the early days of pop culture. **KACIMI** Pop mélancolique, arrangements minimalistes et inspirations yéyé sont l’essence de la musique de Kacimi. Un voyage intimiste vous attend, entre paroles douces et musicalité de velours. Après des années à se produire en groupe, Kacimi nous livre sa plus belle plume en solo. Adepte du vintage, il propose ses œuvres musicales sur vinyles et 45 tours, poussant son univers à un véritable voyage dans le temps ! Entre une nappe planante, une photo sépia et un solo de guitare : Back to the sixties ! After years of performing in a group, Kacimi delivers his best solo work. A vintage fan, he offers his musical works on vinyl and 45 rpm, taking his universe on a real trip back in time! Melancholic pop, minimalist arrangements and yéyé inspirations are the essence of Kacimi’s music.

CHF 12.- à CHF 20.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE



2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T23:00:00