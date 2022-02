Festival Voix de Fête | GASPARD SOMMER Chat Noir, 18 mars 2022, Carouge GE.

Chat Noir, le vendredi 18 mars à 21:00

**GASPARD SOMMER** Gaspard Sommer est un artiste aux multiples facettes. Chanteur, pianiste, producteur, auteur-compositeur, il agrémente ses créations d’auto-tune et de basse-batterie funky pour un résultat grisant. Architecte et façonneur de ces morceaux, il accorde une attention toute particulière à ses lyrics en français, teintés de R’n’B futuriste, apportant une eurythmie fascinante à ses productions. Son empreinte artistique est incomparable et nous laisse sans voix. Un univers pluriel dans un écrin de velours. Gaspard Sommer is a multi-faceted artist. Singer, pianist, producer, author-composer, he embellishes his creations with auto-tune and funky bass-drums for an exhilarating result.

CHF 12.- à CHF 20.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE



