Festival Voix de Fête | DINOS • DI-MEH • IZOS • DOUBLE ZED Salle communale de Plainpalais, 18 mars 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le vendredi 18 mars à 20:15

**DINOS** Considéré comme l’un des meilleurs lyricistes de sa génération, Dinos enchaîne depuis plusieurs années les disques d’or et de platine. Son flow redoutable, sa voix sombre et ses paroles ciselées, accompagnés d’instrus mélodieuses, révèlent des thématiques bien connues de la musique urbaine actuelle. Intrigues amoureuses, réalités urbaines et egotrip sont les fils rouges du rappeur. En ajoutant à cela des feats percutants et des projets toujours originaux , Dinos n’a pas fini de nous étonner ! Love intrigues, urban realities and egotrip are the red threads of the rapper. Adding to that, hard-hitting feats and always original projects, Dinos has not finished surprising us ! **DI-MEH** Artiste aux influences multiples, Di-Meh est une figure montante du rap francophone qui ne cesse de surprendre. D’origine algérienne, marocaine et suisse, ce skateur devenu rappeur nous présente, dans son album sorti en 2021, un mélange grisant de rap, trap, électro et sonorités arabes ou gitanes. Quête identitaire et retour aux origines ont inspiré ses dernières créations. Maintenant producteur indépendant, Di-Meh nous emmène en voyage introspectif, muni de textes honnêtes, de collabs originales et d’un talent indéniable. Artist with multiple influences, Di-Meh is a rising figure of the French-speaking rap which does not cease surprising. The quest for identity and a return to his origins have inspired his latest creations. **IZOS** Le rap d’Izos est avisé, réfléchi, mature. À seulement 21 ans, ce jeune artiste genevois n’a rien à envier aux plus grands. Il maîtrise aussi bien les lyrics conscientes sur des instrus rêveuses que le rap dénonciateur et puissant. Biberonné à l’egotrip et au gangsta rap, les sujets abordés par Izos ont la même sève : l’école de la rue. Son style nonchalant et vaporeux est assumé, et la trap bien présente. Une nouvelle recrue dans le paysage musical urbain à suivre de (très) près ! Izos’ rap is wise, thoughtful, mature. At only 21 years old, this young artist from Geneva has nothing to envy to the greatest. He masters as well the conscious lyrics on dreamy instrus as the denunciatory and powerful rap. **DOUBLE ZED** Adepte du rap conscient, Double Zed manie les mots avec justesse et crée de réelles ambiances musicales. Dès son adolescence, il explore différentes identités, en enregistrant ses premiers morceaux en homestudio. Depuis, en crew ou en solo, son flow décontracté et ses rimes reconnaissables entre mille font mouche ! Double Zed s’accompagne sur scène de son complice de toujours, Sabes, rappeur genevois également. Tous deux dépeignent, dans un show explosif, leur vision du monde sur des mélodies entêtantes. Adept of conscious rap, Double Zed handles the words with accuracy and creates real musical atmospheres. Double Zed is accompanied on stage by his long-time accomplice, Sabes, also a rapper from Geneva.

CHF 34.- à CHF 49.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



2022-03-18T20:15:00 2022-03-18T23:59:00