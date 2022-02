Festival Voix de Fête | CLAIRE LAFFUT • POUPIE • EMMA PETERS • ARMA JACKSON • TESSÆ • SILANCE • LA ZARRA Salle communale de Plainpalais, 19 mars 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le samedi 19 mars à 20:00

**CLAIRE LAFFUT** Après le succès de son premier EP Mojo et de son duo avec Yseult « Nudes », Claire Laffut nous annonce la couleur pour son premier album : Bleu – l’exacte nuance des débutants, en amour et en musique. Mélange de gravité et d’espièglerie, la musique de cette jeune artiste belge est mystérieuse, sensuelle, pluridisciplinaire et ses textes relatent ses peurs, ses vertiges, ses audaces. Sur scène, Claire nous plongera dans une scénographie particulière, associant peintures et tableaux lumineux. Bleu-ffant ! Mix of gravity and mischief, the music of this young Belgian artist is mysterious, sensual, multidisciplinary and her texts relate her fears, her vertigo, her audacities. **POUPIE** Poupie est une artiste qui ne tient pas en place. Riche de ses voyages en France et à l’étranger, elle manie l’anglais, l’espagnol, le français et s’en sert pour écrire et composer. Rap, reggae, pop, Poupie essaie tout, et tout lui va. Son excentricité et son dynamisme en font un véritable personnage avec un timbre et une voix unique, toujours guidé par ses intuitions. Sur scène, elle laisse éclater son authenticité et son énergie communicative. Un vrai bonheur à voir et à écouter. Be ready ! Rap, reggae, pop, Poupie tries everything, and everything suits her. Her eccentricity and dynamism make her a real character with a unique tone and voice, always guided by her intuitions. **EMMA PETERS** Emma Peters chante comme elle est : naturelle, simple et directe. Après sa reconnaissance internationale grâce à ses covers de « Clandestina », « Trop beau » ou encore « Gisèle », elle nous livre ses propres compositions. Faisant écho à la jeunesse d’aujourd’hui, sa musique est pure et ses paroles franches. Histoires d’amour, affirmation de soi, folies nocturnes, introspections, Emma Peters nous dit tout. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. Et puis… quelle voix ! Emma Peters sings like she is : natural, simple and direct. Echoing the youth of today, her music is pure and her lyrics straightforward. **ARMA JACKSON** Solaire ! C’est le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pense à Arma Jackson. Bercé au hip-hop, les influences du rappeur lausannois se diversifient au fil des ans et se complètent avec brio : fan de la pop de Michael Jackson et Coldplay, sensible aux rythmes chaloupés du R’n’B et fidèle à la musique aux sonorités africaines, Arma Jackson mélange les genres comme un chimiste mélange des ingrédients explosifs. Son home studio devient un laboratoire où toutes les expériences créatives sont possibles ! Raised on hip-hop, the Lausanne rapper’s influences have diversified over the years and complement each other brilliantly : pop, RnB and African sounds, Arma Jackson mixes genres like a chemist mixing explosive ingredients. **TESSÆ** Jeune prodige du rap français, Tessæ arbore les codes les plus actuels et assume férocement sa féminité. Très concernée par les maux de son époque, cette marseillaise dénonce le harcèlement scolaire, les violences domestiques, les relations autodestructrices, et se présente en digne représentante d’un rap militant 2.0. Née sur les réseaux sociaux, elle s’est très vite fait une place dans le rap et a notamment partagé la scène avec Booba lors du We Love Green 2019. La relève urbaine et engagée est assurée ! Young prodigy of French rap, Tessæ wears the most current codes and fiercely assumes her femininity. Born on social networks, she quickly made a place for herself in rap and shared the stage with Booba during the We Love Green 2019. **SILANCE** Oscillant entre chanson et rap, la musique de Silance se distingue par ses instrus pop et ses paroles éclatantes. Véritable exutoire à ses maux, l’écriture est pour cette jeune artiste suisse une porte de sortie à ses peurs sociétales. Très justement mise en musique et accompagnée récemment par le producteur rap Yvan Peacemaker, la plume de Silance est précise, crue, poétique, harmonieuse, toujours portée par un flow aiguisé et une voix cassée, bouleversante. Une bouffée d’air pour elle comme pour nous. Oscillating between song and rap, Silance’s music is distinguished by its pop instrus and its brilliant lyrics. A real outlet for her troubles, writing is for this young Swiss artist a way out of her societal fears. **LA ZARRA** Une voix comme ça, on n’en croise pas tous les jours ! Celle qui vous donne des frissons, vous emporte loin, vous remplit de nostalgie et vous transcende. Cette voix c’est celle de La Zarra, auteure-compositrice-interprète canadienne. Artiste aux influences multiples, elle mélange Édith Piaf à PNL ou SCH. Le rap, la variété, la musique arabe, elle ne rejette rien et laisse, depuis toujours, son cœur choisir. En effaçant les époques, elle esquisse un nouveau chemin où les clichés implosent et disparaissent. Rap, variety, Arabic music, La Zarra does not reject anything and lets, since always, her heart choose. By erasing the times, she sketches a new path where the clichés implode and disappear.

CHF 34.- à CHF 49.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:59:00