Festival Voix de Fête | CHIEN BLEU • GOVRACHE • NIKOLA

Casino Théâtre, le jeudi 17 mars à 20:00

**CHIEN BLEU** Rappeur genevois chevronné, Chien Bleu s’impose depuis plusieurs années dans le répertoire urbain suisse. Après 4 EP et de nombreuses scènes prestigieuses (Montreux Jazz Festival, La Bâtie, Les Docks), Chien Bleu continue de nous livrer des textes intimistes et obscurs soutenus par des instrumentalités rythmées, loin des codes du « gangsta rap ». Inspiré par la dualité entre son animalité et son humanité, il jongle entre introspection, fantasmes et réflexions sociétales. Attention: bête de scène ! Experienced rapper from Geneva, Chien Bleu has imposed himself for several years in the Swiss urban repertoire. Inspired by the duality between his animality and his humanity, he juggles between introspection, fantasies and societal reflections. **GOVRACHE** Govrache, de son vrai nom David Hébert, est un homme aux mille vies : ses passions pour la boxe, le milieu éducatif et la musique ont fait de cet artiste une source inépuisable d’histoires à raconter ! Poète moderne maniant la langue française comme personne, Govrache joue avec les mots, les lie, les entrechoque. Son slam, sensible et percutant, parle de vie quotidienne, réveille nos consciences endormies et nous fait définitivement croire en l’amour. Ce concert ne laissera personne indifférent. A modern poet who handles the French language like no one else, Govrache plays with words, links them together and collides them. His slam, sensitive and punchy, speaks of daily life, wakes up our sleeping consciences and makes us believe in love. **NIKOLA** Chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste, Nikola est un jeune artiste de 20 ans très prometteur. Ses textes exutoires, ses envolées poétiques et ses sonorités industrielles en font un artiste aux esthétiques profondes et décalées. Adepte de la grande chanson à texte et des notes urbaines de son temps, Nikola nous laisse accéder à son voyage intérieur et intime rempli d’imprévus. Adepte du piano-voix puissant, il transperce ses auditeurs par ses qualités vocales et instrumentales. Singer, composer and multi-instrumentalist, Nikola is a very promising 20 year old artist. His lyrics, his poetic flights of fancy and his industrial sounds make him an artist with deep and offbeat aesthetics.

CHF 18.- à CHF 28.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T23:15:00