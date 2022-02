Festival Voix de Fête | BARON.E • JANIE • LA COLÈRE Alhambra, 16 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | BARON.E • JANIE • LA COLÈRE

Alhambra, le mercredi 16 mars à 20:00

**BARON.E** Baron.e c’est l’oxymore à l’état pur. Ce duo composé des fribourgeois Faustine Pochon et Arnaud Rolle nous livre un univers entre mélancolie festive et fragilité violente, un arc-en-ciel après l’orage. Résolument électropop, la musique de Baron.e, teintée de new wave et exclusivement en français, rejoint des groupes tels que Vidéoclub dans leur ode à la nostalgie. Révolte d’une jeunesse faussement dorée, les paillettes et le rêve nous renvoient tout droit dans les années 80, et on en redemande ! This duo composed of Faustine Pochon and Arnaud Rolle from Fribourg delivers a universe between festive melancholy and violent fragility, a rainbow after the storm. **JANIE** Nouvelle tête du paysage pop francophone féminin, Janie nous replonge dans les années France Gall ou Polnareff. Sa voix douce à la sincérité pure, bercée par des rythmes acidulés, nous rend nostalgique des histoires d’amour naïves et innocentes. Jeune auteure-compositrice-interprète, Janie – mélange entre Julie, son prénom, et Jany, celui de son père adoré – rend hommage à la variété française, sans jamais tomber dans le kitsch ou la parodie. Un vent de fraîcheur, pour notre plus grand plaisir ! A new face on the French-speaking female pop scene, Janie takes us back to the France Gall or Polnareff years. Her sweet voice with pure sincerity, lulled by acidulous rhythms, makes us nostalgic for naive and innocent love stories. **LA COLÈRE** La Colère commence à gronder dès 2018 avec un premier EP et affirme alors son style avec sa voix de crooneuse sur des notes de synthé réjouissantes. Artiste émérite d’électro pop, elle explore dans son dernier projet une musique hypnotique, composée de synthétiseurs envoûtants et de rythmes exotiques invitant au voyage. Indépendante et désireuse de le rester, La Colère évoque avec dureté la pression artistique dans ses créations musicales et visuelles. Un show à ne pas manquer ! In her latest project, she explores a hypnotic music, composed of bewitching synthesizers and exotic rhythms inviting to travel. La Colère evokes with harshness the artistic pressure in her musical and visual creations.

CHF 18.- à CHF 28.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T23:00:00