Festival Voix de Fête | ALIOSE • NICOLAS FRAISSINET Alhambra, 14 mars 2022, Genève.

Festival Voix de Fête | ALIOSE • NICOLAS FRAISSINET

Alhambra, le lundi 14 mars à 20:00

**ALIOSE** La symbiose des voix du duo suisse Aliose en fait définitivement sa particularité. Mélange d’inspirations seventies, de pop anglo-saxonne et de musiques francophones, Aliose nous transporte dans son monde teinté de mélancolie, d’ironie et d’espoir. Surfant sans cesse entre des poèmes flâneurs et des story-telling poignants, accompagnés sur scène d’un musicien et d’un illustrateur, Aliose nous promet un concert original, ou images, musiques et textes se rencontrent. Simplement envoûtant ! The symbiosis of the voices of the Swiss duo Aliose definitely makes its particularity. Mix of seventies inspirations, Anglo-Saxon pop and French music, Aliose transports us in its world tinted with melancholy, irony and hope. **NICOLAS FRAISSINET** Nicolas Fraissinet, chanteur franco-suisse à la voix incroyable, revient sur la scène de Voix de Fête pour nous présenter son nouveau spectacle inspiré de son roman Des étoiles dans les yeux (Belfond, 2019). Il reste fidèle aux trois couleurs sonores qui l’anime – le piano, les cordes et les musiques électroniques – et les auréole d’une voix tantôt pétillante, tantôt écorchée, profonde. Féru d’éclectisme, il oscille entre morceaux bondissants et pianos-voix à l’écriture sensible et ciselée. Magie. Nicolas Fraissinet, Franco-Swiss singer with an incredible voice, returns to the Voix de Fête stage to present his new show inspired by his novel Des étoiles dans les yeux (Belfond, 2019).

CHF 26.- à CHF 38.-

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition !

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



