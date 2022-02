FESTIVAL VOIX DE FÊTE 2022 – 24e édition Salle communale de Plainpalais, 14 mars 2022, Genève.

du lundi 14 mars au dimanche 20 mars à Salle communale de Plainpalais

Voix de Fête, le plus important festival de musiques actuelles francophones en Suisse, revient du 14 au 20 mars 2022 pour sa 24ème édition ! Rendez-vous culturel incontournable du printemps à Genève, le festival soutient les artistes qui ont choisi de s’exprimer en français. Du rap tranchant de DINOS à la chanson festive de LA RUE KÉTANOU, de la pop électro de CLAIRE LAFFUT au rock incorrect de DIDIER SUPER, le tout agrémenté par la fraîcheur de jeunes artistes telles que BARBARA PRAVI, POUPIE, DI-MEH, TESSAE, LA ZARRA, ARMA JACKSON ou EMMA PETERS, le festival garantit que les plus jeunes, tout comme leurs ainés, y trouveront leur compte ! Voix de Fête, the most important festival of French-speaking contemporary music in Switzerland, returns from March 14 to 20, 2022 for its 24th edition! An unmissable springtime cultural event in Geneva, the festival supports artists who have chosen to express themselves in French. From the sharp rap of DINOS to the festive song of LA RUE KÉTANOU, from the electro pop of CLAIRE LAFFUT to the incorrect rock of DIDIER SUPER, all of this embellished by the freshness of young artists such as BARBARA PRAVI, POUPIE, DI-MEH, TESSAE, LA ZARRA, ARMA JACKSON or EMMA PETERS, the festival guarantees that the youngest, as well as their elders, will find what they need !

CHF 18.- à CHF 49.-

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



