Bouches-du-Rhône EUR 12 38 Au programme : Joyce Jonathan le 4 mars, Lior Shoov le 7 mars.

Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine le 10 mars, Bongi le 14 mars, Marianne James le 18 mars, Isaya le 21 mars et Chimène Badi en clôture le 25 mars. Et voilà, 20 ans et des poussières… pour le Festival Voix de Femmes de Saint Martin de Crau Centre de développement culturel Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau

