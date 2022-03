Festival Voix de Femmes : Pur-sang Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Festival Voix de Femmes : Pur-sang Saint-Martin-de-Crau, 12 mars 2022, Saint-Martin-de-Crau. Festival Voix de Femmes : Pur-sang Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-03-12 21:00:00 – 2022-03-12 22:30:00 Place François Mittérand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau Ce duo français composé de Skye et Claire Joseph, vous dévoileront le tout premier album né de leur collaboration. Au son du dust-folk glissant vers le blues, Pur-sang propose une musique qui se vit en mouvement. Duo d’autrices, compositrices, et musiciennes interprètes +33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/ Ce duo français composé de Skye et Claire Joseph, vous dévoileront le tout premier album né de leur collaboration. Au son du dust-folk glissant vers le blues, Pur-sang propose une musique qui se vit en mouvement. Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Festival Voix de Femmes : Pur-sang Saint-Martin-de-Crau 2022-03-12 was last modified: by Festival Voix de Femmes : Pur-sang Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 12 mars 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône