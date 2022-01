Festival Voix de Femmes: Maitryee Mahatma Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Festival Voix de Femmes: Maitryee Mahatma
8 mars 2022, 20:30:00 - 21:45:00
Saint-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône

Maitryee Mahatma est une virtuose de la danse Kathak, danse classique du nord de l'Inde. Par l'élégance et la grâce de chaque mouvement le corps se transforme en prière. La danse devient ainsi une passerelle vers le spirituel. « Tarana » est une invitation au voyage dans le passé magique et mystérieux du temps des maharajas.

