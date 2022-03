FESTIVAL VOIX DE FEMMES: DANI Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand) Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Centre de Développement Culturel de Saint-Martin de Crau (Place François Mitterrand), le jeudi 17 mars à 20:30

Accompagnée par Emilie Marsh à la guitare électrique, Dani présente ses chansons dans un spectacle hybride où elle rend hommage aux femmes emblématiques qui ont marqué sa vie (Françoise Sagan, Marilyn Monroe, Georges Sand….), à travers des extraits de textes lus et des anecdotes personnelles. Une ôde au féminin portée par une icône féminine. Figure emblématique des nuits parisiennes, égérie pour des photographes célèbres (de Sieff à Newton), inspiration pour des maîtres du cinéma français (Truffaut, Chabrol…), muse circonstancielle de grands noms de la chanson française (Gainsbourg, Chamfort, Daho…), Dani a un charisme irrésistible. Un itinéraire pluriel pour une personnalité inclassable. Billetterie en vente auprès de l’accueil du C.D.C. 04 90 47 06 80 Ticketmaster : [https://cutt.ly/lU00SgY](https://cutt.ly/lU00SgY) Francebillet : [https://cutt.ly/wIEFIEE](https://cutt.ly/wIEFIEE)

25 / 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:30:00

