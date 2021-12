Festival Voix de Femmes : Cœur de Pirate Saint-Martin-de-Crau, 5 mars 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Festival Voix de Femmes : Cœur de Pirate Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-03-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-05 22:30:00 22:30:00 Place François Mittérand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Après plus de 10 ans des séries de concerts et 3 albums tous récompensés en France et au Canada, l’artiste québecoise à la voix singulière continue de fédérer 3 millions de fans qui repassent ses albums en boucle sur les plateformes d’écoute en continu. À la fin de la tournée « Roses », l’urgence créative s’est fait sentir, elle crée en tout juste 3 mois, ce quatrième album « En cas de tempête, ce jardin sera fermé », qu’elle viendra présenter au festival.

Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate fait son grand retour avec un 4ème album

