Festival Voix & Danses Nueil-les-Aubiers, 30 septembre 2022, Nueil-les-Aubiers.

Festival Voix & Danses Nueil-les-Aubiers

2022-09-30 – 2022-10-28

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Concert dans une grange, danse dans l’ espace public, spectacles mêlant la voix et la danse, programmation jeune public, ateliers de pratique,… un festival par tous et pour tous.

+33 6 17 01 10 53

Nueil-les-Aubiers

