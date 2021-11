Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Festival Voice of a generation Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Cette année, Pollux Association lance un nouveau festival sur 3 jours entièrement dédié à la culture punk et la scène française. Concerts, projections, expositions, brasseries locales, restauration et bien plus encore sont au programme ! L’occasion de se mettre en jambe en attendant la 8ème édition de l’Xtreme Fest et de lancer les 20 ans de Pollux Association de la plus belle des manières. **Samedi 7 décembre – projection Diesel – le film** En présence de David Basso, Réalisateur-Photographe Cinéma salle Arcé – Albi Start : 16h – PAF : 5€ (+ frais de loc.) Wank For Peace + Diego Pallavas + MSS FRNCE + Nightwatchers + Circles + Short days + Vegan Piranha + Feed The Cat + Boneless L’Athanor – Albi Start : 18h – PAF : 15€ (+ frais de loc.) Restauration et stands sur place. Un nouveau festival dédié à la culture punk et la scène française débarque sur Albi du 6 au 8 décembre ! Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

