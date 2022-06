Festival Voce Humana – Concert sous le Radôme Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: 22560

Festival Voce Humana – Concert sous le Radôme, 2 août 2022 17:00, Pleumeur-Bodou. À 17h, 19h et 21h – Billetterie du Festival. Une bulle musicale au cœur d’une bulle architecturale… À l’occasion des 60 ans du Radôme, le jeune octuor rennais Oxymore nous convie à une expérience auditive a cappella unique au cœur d’un lieu exceptionnel.

Détails Heure : 17:00 - 21:30 Catégories d'évènement: 22560, Pleumeur-Bodou

Lieu Cité des Télécoms Adresse Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou Tarif Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 8 € Departement Côtes d'Armor

