Festival Vocal le Fruit des Voix – Leïla Martial en concert Lons-le-Saunier, 12 octobre 2021, Lons-le-Saunier.

Festival Vocal le Fruit des Voix – Leïla Martial en concert 2021-10-12 20:30:00 – 2021-10-12 23:30:00 Théâtre 4 Rue Jean Jaurès

Lons-le-Saunier Jura

EUR 10 22 LEÏLA MARTIAL

« Baa Box »

« Baa Box » est un animal à 3 têtes, où chacun construit son identité à découvert dans une synergie de groupe exceptionnelle : Leïla Martial, artiste vocale lauréate des Victoires du Jazz 2020 est une chanteuse aux vocalises acrobatiques et émouvantes. Inspirée par les chants pygmées, inuits, tziganes, elle nous emmène avec ses deux comparses sur des chemins acoustiques et cosmopolites créant une terre imaginaire originelle où le corps et la voix

+33 3 84 24 86 89 https://www.scenesdujura.com/

