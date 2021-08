Festival Vocal le Fruit des Voix & l’Amuserie / Plein Feux – Le Cabaret Extraordinaire #2 Lons-le-Saunier, 29 octobre 2021, Lons-le-Saunier.

Festival Vocal le Fruit des Voix & l’Amuserie / Plein Feux – Le Cabaret Extraordinaire #2 2021-10-29 20:30:00 – 2021-10-29 23:30:00 Place du Maréchal Juin Bœuf sur le Toit

Lons-le-Saunier Jura

Place à l’absurde puisque la période est ainsi engagée… et au rire bien sûr !

Ce nouvel opus de l’équipe du Cabaret Extraordinaire dont vous aviez pu découvrir certains talents lors des Déboussolades il y a quelques années, plonge dans les entrailles du music-hall, revisité avec l’élan et la liberté de personnalités éclectiques : une succession de tableaux et de performances – chanson, cirque, magie, danse…

Chaque numéro qu’il soit romanesque ou loufoque, va chercher tour à tour l’euphorie comme la mélancolie, dans un grand bain d’autodérision et parfois de satire de l’actualité…

+33 3 84 24 55 61 https://www.lefruitdesvoix.com/

