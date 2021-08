Festival Vocal le Fruit des Voix / La Boîte à Musique (en)chantée Briod, 28 octobre 2021, Briod.

Festival Vocal le Fruit des Voix / La Boîte à Musique (en)chantée 2021-10-28 20:30:00 – 2021-10-28 23:00:00

Briod Jura Briod

EUR 5 Entrez dans la Boîte à musique !

Un maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant vous y accueillera, et vous fera choisir, parmi les grands classiques du répertoire français, le programme de l’après-midi.

Remontez ensuite le mécanisme d’un coup de clé dorée, et Clotilde vous fera vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la douceur et à l’intensité de sa voix. A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion.

Un spectacle conçu et créé par ses deux interprètes – à la fois drôle et magique, à ne pas rater.

