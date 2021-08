Festival Vocal le Fruit des Voix – Jean-Paul Poletti & le Chœur de Sartène Cousance, 16 octobre 2021, Cousance.

Festival Vocal le Fruit des Voix – Jean-Paul Poletti & le Chœur de Sartène 2021-10-16 20:30:00 – 2021-10-16 23:30:00 Eglise 2-4 Rue de l’Église

Cousance Jura Cousance

JEAN PAUL POLETTI et le CHŒUR DE SARTÈNE

Jean-Paul Poletti a contribué au processus de reconquête de la culture Corse avec de 1974 à 1985 le groupe emblématique Canta u Populu Corsu. Il crée le Chœur d’hommes de Sartène en 1995, avec lequel il invente des espaces musicaux profanes et sacrés de forme classique, nourris par le passé mais d’inspiration contemporaine, véhiculant une idée sensible de l’âme corse et des mystères de cette île. Le groupe multiplie les enregistrements et se produit dans le monde entier. En 2020, il se consacre à l’enregistrement d’U Catinacciu di Sartè : temps fort de la Semaine Sainte à Sartène, où le pénitent enchainé effectue un chemin de croix de 2 km symbolisant la montée du Christ au calvaire.

Ce groupe chemine avec Musik Ap’Passionato depuis 20 ans au gré de ses concerts, stages, créations et enregistrements avec la Cie Rouge Malice dont « Les Voix du Fruit » en 2007 ayant reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

1ère Partie : CHICKS

Le groupe fondé en 2014 par sept chanteuses issues de la Cie Rouge Malice s’est produit et a enregistré avec Jean Paul Poletti et le chœur de Sartène. Il s’est renouvelé et se compose aujourd’hui de cinq chanteuses et d’un percussionniste à l’enthousiasme communicatif. Il interprétera quelques chants polyphoniques issus de son répertoire gospel, brésilien, chanson française ou anglophone, avec une surprise … l’ensemble revisité avec malice !

Son 2ème CD « EXTRA » est sorti au printemps, des compos arrangées avec brio sur le thème de la femme : charme, humour et émotion au rendez-vous !

