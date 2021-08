Festival Vocal le Fruit des Voix – Feu! Chatterton Dole, 19 octobre 2021, Dole.

Festival Vocal le Fruit des Voix – Feu! Chatterton 2021-10-19 20:30:00 – 2021-10-19 23:30:00 Commanderie 2 Rue d’Azans

Dole Jura

FEU! CHATTERTON

“Palais d’Argile”

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, le quintet parisien est de retour avec son nouvel album : Palais d’Argile, grandiose fresque cyberpunk !

A travers un répertoire poétique et existentiel en résistance contre un monde effréné, le groupe porte un regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour sur ce monde connecté qui nous entoure. L’album fait mouche dans ce monde si spécial ! Leur imagination n’aura jamais paru aussi féconde, leurs mots plus justes et leurs doigts aussi agiles !

dernière mise à jour : 2021-08-12 par