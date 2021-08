Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Festival Vocal le Fruit des Voix / Bloom & Barba Loutig Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Festival Vocal le Fruit des Voix / Bloom & Barba Loutig Lons-le-Saunier, 30 octobre 2021, Lons-le-Saunier. Festival Vocal le Fruit des Voix / Bloom & Barba Loutig 2021-10-30 20:30:00 – 2021-10-30 23:30:00 l’Ellipse / Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura BLOOM « 3 voix, une contrebasse, une batterie » : une section rythmique minimaliste qui confère une sonorité étonnante et singulière à ce projet où les voix osent s’aventurer là où on ne les attend pas. Des univers musicaux qui s’entremêlent pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, dynamique, épurée… BARBA LOUTIG

« Saflikad » Bien ancré dans les traditions chantées populaires et vivantes de Bretagne, Barba Loutig ouvre désormais son répertoire aux gwerzioù et complaintes avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent elle était peu répandue.

Passionnées des chants populaires du monde, les quatre chanteuses font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule, avec des mélodies rapportées de voyages en Galice, Hongrie, Albanie… qu’elles s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions. https://www.lefruitdesvoix.com/ BLOOM « 3 voix, une contrebasse, une batterie » : une section rythmique minimaliste qui confère une sonorité étonnante et singulière à ce projet où les voix osent s’aventurer là où on ne les attend pas. Des univers musicaux qui s’entremêlent pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, dynamique, épurée… BARBA LOUTIG

« Saflikad » Bien ancré dans les traditions chantées populaires et vivantes de Bretagne, Barba Loutig ouvre désormais son répertoire aux gwerzioù et complaintes avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent elle était peu répandue.

Passionnées des chants populaires du monde, les quatre chanteuses font dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule, avec des mélodies rapportées de voyages en Galice, Hongrie, Albanie… qu’elles s’approprient dans leur propre langue au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse l'Ellipse / Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères Ville Lons-le-Saunier