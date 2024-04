Festival Voca-Lisent Concert lecture groupe de Jazz The Spark Place Robert Darniche Monségur, mercredi 24 avril 2024.

Dans le cadre de la 3ème édition du festival « Voca-lisent » le groupe The Spark, jeunes musiciens de la classe jazz du collège Éléonore de Provence de Monségur, ouvriront le festival ce mercredi au Café du Commerce de Monségur. Nous écouterons Just the two of us, Back to black, Notion, I wesh, The chiken et Four.

Marcus, James, Élyas, Gabin, Camille et Jules interpréteront une partie de leur répertoire. En classe de 4ème, ils ont formé The Spark dès la 6ème, travaillent avec leurs professeurs et se réunissent une fois par mois pour perfectionner leur jeu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 19:00:00

fin : 2024-04-24

Place Robert Darniche Café du commerce

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine voca-lisent@orange.fr

