FESTIVAL VIVES Théâtre de Mon Désert Nancy, jeudi 7 mars 2024.

FESTIVAL VIVES Théâtre de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Jeudi

C’est reparti pour une 3ème édition de ViVES, festival de lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes, à Nancy. On se relève les manches, on retourne sur le chantier et on continue notre chemin commun de déconstruction !

Le 7 mars, au théâtre de Mon Désert, c’est un plateau partagé par 2 compagnies de théâtres que nous accueillons pour une soirée unique pour tous les publics à partir de 12 ans. Sous forme de stand up, Lucie Hanoy de la Big Up compagnie questionnera la différence, l’identité et le genre avec beaucoup d’humour, tandis que Les Surpeuplées sèmeront du gender trouble tout en nous chantant des berceuses, nous préparant au plus doux des sommeils…

« L’Imposture — Big Up Compagnie

—————————————————————————————————————

Durée 1h10 min

Seule-en-scène, théâtre, marionnettes

C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait préféré être un garçon.

C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle est costaud .

C’est l’histoire des gens qui ne rentrent pas dans les cases.

Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du karaoké et surtout une furieuse envie de rire.

En fait c’est un One man show, mais avec une fille et des marionnettes !

L’imposture c’est un éloge aux gens qui doutent.

L’imposture c’est un hommage à la culture populaire et à la variété.

L’imposture c’est un autoportrait.

L’imposture c’est pour crier au monde que la marionnette ce n’est pas juste guignol et les lutins.

L’imposture c’est pas pour les enfants mais ils pourront venir quand même.

L’Imposture mêle avec brio l’humour d’un seul-en-scène, la poésie d’une confession intime, l’énergie dansante et chantante d’un karaoké pour raconter avec beaucoup d’autodérision et d’authenticité son parcours de jeune femme grosse, lesbienne et marionnettiste.

Cristina Marino, LE MONDE

MAINTENANT IL FAUT DORMIR DUO DE KINGS CÂLINS Collectif Les Surpeuplées

—————————————————————————————————————

Durée 40 min

Chant, conte, clown, pop-up, doudous

Vous avez les paupières lourdes et les yeux qui piquent ? Vos ailes de papillon sont flétries par le système de climatisation de votre espace de coworking ? Vous rêvez de sauter dans votre pyjama en moumoute pour vous enfoncer dans un sommeil long et profond ? Faites-vous aider par notre grand show du dodo !

À grands coups de berceuses, de contes mignons et de performances acrobatiques, Steven et Poussin vous guideront vers votre best roupillon.

Nos deux experts du sommeil sèment sur leur route du gender trouble et des kilos de doudous.

Suivez leurs voix angéliques pour vous envoler vers des pays où les rois s’embrassent et où les bébés bercent les mamans épuisées.

40 min de show garanties sans âpreté du monde (ou presque).

—————————————————————————————————————

Sur place bar + librairie féministe nomade + merchandising

ViVES, du 5 au 11 mars

Programmation complète sur le site internet.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:30:00

fin : 2024-03-07 22:30:00

Théâtre de Mon Désert 71 Rue de Mon-Désert

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement FESTIVAL VIVES Nancy a été mis à jour le 2024-02-16 par DESTINATION NANCY