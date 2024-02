FESTIVAL VIVES Le LEM Nancy, mercredi 6 mars 2024.

C’est reparti pour une 3ème édition de ViVES, festival de lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes, du 5 au 11 mars, à Nancy.

Le 6 mars au LEM, La Mue/tte vous propose un duo de Kings câlins experts du sommeil qui sèment sur leur route du gender trouble et des kilos de doudous.

MAINTENANT IL FAUT DORMIR-DUO DE KINGS CÂLINS

Collectif les Surpeuplées

Chant, conte, clown, pop-up et doudous

Rencontre et échange avec les artistes à l’issue de la représentation

Vous avez les paupières lourdes et les yeux qui piquent ? Vos ailes de papillon sont flétries par le système de climatisation de votre espace de coworking ? Vous rêvez de sauter dans votre pyjama en moumoute pour vous enfoncer dans un sommeil long et profond ? Faites-vous aider par notre grand show du dodo !

À grands coups de berceuses, de contes mignons et de performances acrobatiques, Steven et Poussin vous guideront vers votre best roupillon.

Nos deux experts du sommeil sèment sur leur route du gender trouble et des kilos de doudous.

Suivez leurs voix angéliques pour vous envoler vers des pays où les rois s’embrassent et où les bébés bercent les mamans épuisées.

40 min de show garanties sans âpreté du monde (ou presque).

Sur place bar + librairie féministe nomade + merchandising

ViVES, du 5 au 11 mars

Programmation complète sur le site internetTout public

6 EUR.

Le LEM 11 Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

