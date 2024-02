FESTIVAL VIVES Le MEMÔ, lieu de fabrique artistique Maxéville, vendredi 8 mars 2024.

FESTIVAL VIVES Le MEMÔ, lieu de fabrique artistique Maxéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

C’est reparti pour une 3ème édition de ViVES, festival de lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes, à Nancy. On se relève les manches, on retourne sur le chantier et on continue notre chemin commun de déconstruction !

Le 8 mars, au Memô, nous accueillons Laurène Marx. Son seule en scène raconte et témoigne de la difficulté d’aimer et de choisir ses amours dans un monde à la sexualité hétéronormée.

» POUR UN TEMPS SOIS PEU » — Compagnie Je t’accapare

—————————————————————————————————————

Durée 1h45 — à partir de 14 ans

Stand up triste

« Pour un temps sois peu » est une histoire de femme trans par le détail, les détails dangereux, les détails cruels, mais les détails réels racontés par une personne qui l’a vécu, vraiment vécu. Dans sa chair et dans son amitié. Et pas une énième histoire fantasmée, écrite ou jouée par un ou une non trans. « Pour un temps sois peu » est un manifeste, une reprise de pouvoir sur la parole intime des trans. Une tentative de créer plus de culture. Plus de culture, pas plus de fantasme.

« Vibrante, nerveuse, elle s’éloigne de ses maux d’avant, parle du présent, questionne féminité et féministe avec un franc-parler cru, direct, qu’il est bon d’entendre. Exposant ses tragédies intimes d’une plume acérée, saignante autant que poétique,

elle fait de sa vie un stand-up triste, émouvant. » L’Œil d’Olivier

—————————————————————————————————————

La soirée continue en musique et dans un esprit festif avec le concert électro de CHEVALLE MAJIQ et le karaoké de LULUKNET. Cf autre event pour une autre billetterie. Des réductions s’appliquent pour celles et ceux qui ont déjà un billet de l’une ou l’autre des parties de soirées !

—————————————————————————————————————

Sur place bar + librairie féministe nomade + merchandising

ViVES, du 5 au 11 mars

Programmation complète sur le site internetAdultes

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 21:15:00

Le MEMÔ, lieu de fabrique artistique 215 Rue des Solidarités

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

