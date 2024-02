FESTIVAL VIVES Le Memô, lieu de fabrique artistique Maxéville, vendredi 8 mars 2024.

FESTIVAL VIVES Le Memô, lieu de fabrique artistique Maxéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

C’est reparti pour une 3ème édition de ViVES, festival de lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes, à Nancy. On se relève les manches, on retourne sur le chantier et on continue notre chemin commun de déconstruction !

Le 8 mars, au Memô, à partir de 21h30, (après le spectacle « Pour un temps sois peu »):place à la musique ! C’est dans un esprit festif que nous entamerons la 2ème partie de soirée !

CHEVALLE MAJIQ — CONCERT ÉLECTRO

——————————————————————————————————

Durée 60 min

Chevalle écrit des textes pour plein de raisons différentes. Majiq fait plein de musiques avec des machines. Alors c’est des textes variés sur de la musique variée. Ça raconte plein de choses importantes ou plus légères. C’est sérieusement vénère. Et drôlement joyeux. Ça fait bouger son popotin. C’est la violence, la joie et la sensibilité, comme une glace parfum trois chocolats.

LULUKNET / Big Up Compagnie — karaoké féministe marionnettique Boum

——————————————————————————————————

Luluknet c’est un karaoké, mais en mieux.

C’est un karaoké avec des marionnettes.

C’est le plus grand karaoké marionnettique du monde,

c’est d’ailleurs le seul.

C’est comme au camping,

c’est comme au Japon,

c’est comme au comice agricole,

c’est comme à Pigalle !

Luluknet, c’est pour partout et c’est surtout pour tout le monde !

Le karaoké Luluknet c’est une fête pour être comme des petits fous, mais en mieux parce qu’en plus on manipule une marionnette muppet, alors c’est pédagogique et culturel aussi.

Et au mémo ce sera un Karaoké marionnettique ET féministe !

On va chanter à ViVE(S) voix les chansons populaires de femmes qui nous font sentir fortes, libres et ensemble, juste pour emmerder le patriarcat !

—————————————————————————————————

Attention, avez-vous bien remarqué qu’en 1¿¿ partie de soirée, se joue le spectacle de Laurène Marx « Pour un temps sois peu » ? Il fait l’objet d’un autre event et d’un autre billet. Des réductions s’appliquent pour celles et ceux qui ont déjà un billet de l’une ou l’autre des parties de soirées !

—————————————————————————————————————

Sur place bar + food truck + librairie féministe nomade + merchandising + bar à paillettes

ViVES, du 5 au 11 mars

Programmation complète sur le site internetTout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:30:00

fin : 2024-03-08 01:00:00

Le Memô, lieu de fabrique artistique 215 Rue des Solidarités

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement FESTIVAL VIVES Maxéville a été mis à jour le 2024-02-16 par DESTINATION NANCY