Festival VivaCité, 13 juillet 2022, .

Festival VivaCité

2022-07-13 – 2022-07-13

10 10 EUR Depuis plusieurs années, VivaCité organise chaque été un festival convivial, populaire et festif réunissant petits et grands autour de spectacles vivants (théâtre, musique, danse) à des tarifs accessibles à tous dans un objectif écocitoyen et responsable. Avec au programme cette année:

-mercredi 13 juillet un spectacle de rue en collaboration avec le bar associatif « La petite populaire » à 18h30 à l’ancienne prison

-Vendredi 15 juillet une représentation de théâtre, spectacle de danse, conte équestre et pièce de théâtre de 18h30 à 22h30

-Samedi 16 juillet deux pièces de théâtres au lycée Jean Renou et au prieuré, un duo gestuel et clownesque et un DJ pour finir la soirée

Food truck et buvette vous attendent sur place.

Depuis plusieurs années, VivaCité organise chaque été un festival convivial, populaire et festif réunissant petits et grands autour de spectacles vivants (théâtre, musique, danse) à des tarifs accessibles à tous dans un objectif écocitoyen et responsable. Avec au programme cette année:

-mercredi 13 juillet un spectacle de rue en collaboration avec le bar associatif « La petite populaire » à 18h30 à l’ancienne prison

-Vendredi 15 juillet une représentation de théâtre, spectacle de danse, conte équestre et pièce de théâtre de 18h30 à 22h30

-Samedi 16 juillet deux pièces de théâtres au lycée Jean Renou et au prieuré, un duo gestuel et clownesque et un DJ pour finir la soirée

Food truck et buvette vous attendent sur place.

+33 6 60 59 02 14

Depuis plusieurs années, VivaCité organise chaque été un festival convivial, populaire et festif réunissant petits et grands autour de spectacles vivants (théâtre, musique, danse) à des tarifs accessibles à tous dans un objectif écocitoyen et responsable. Avec au programme cette année:

-mercredi 13 juillet un spectacle de rue en collaboration avec le bar associatif « La petite populaire » à 18h30 à l’ancienne prison

-Vendredi 15 juillet une représentation de théâtre, spectacle de danse, conte équestre et pièce de théâtre de 18h30 à 22h30

-Samedi 16 juillet deux pièces de théâtres au lycée Jean Renou et au prieuré, un duo gestuel et clownesque et un DJ pour finir la soirée

Food truck et buvette vous attendent sur place.

CDC Sud Réolais

dernière mise à jour : 2022-05-31 par