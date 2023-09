Festival Vivaces! Jardins Passagers Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 10h30 à 18h30

.Tout public. gratuit Participation libre sur place

Le Festival Vivaces ! embarque les parisiens, jardiniers amateurs, néophytes ou curieux de nature, à pénétrer dans le Royaume des Feuilles lors d’une journée jardinière et conviviale.

Avec son marché de plantes vivaces, le Festival Vivaces! permet aux grands parisiens de s’approvisionner en plantes issues de filières locales et responsables.

Retrouvez des plantes rares ou rustiques, ornementales et potagères, et venez rencontrer nos nombreux invités : artistes, scientifiques ou amateurs érudits, ils vous feront explorer la diversité du monde végétal, cette année sous l’angle des feuilles.

Programme complet sur le site du festival.

Jardins Passagers Parc de la Villette, Jardins passagers 75019 Paris

Contact : https://www.pepinsproduction.fr/festival-vivaces/ https://www.facebook.com/pepinsproduction/ https://www.facebook.com/pepinsproduction/ https://www.pepinsproduction.fr/festival-vivaces/

2022 VIVACES (c) EDWARD RICHARD_VILLETTE