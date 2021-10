Festival VIVACES ! 4 ème édition Parc de la Villette, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 13h à 19h

gratuit

Un festival botanique pour tour avec une programmation résolument pédagogique, centrée sur l’expérience avec ateliers, performances, balades, expositions, lectures, rencontres d’experts et de passionnés et conseils de jardiniers.

A l’automne, le système aérien de la plante entre en dormance, et les racines se mettent au travail … Comment s’enracinent les plantes ? Quelles sont les qualités d’un sol fertile ? Qu’est-ce que l’humus, quelle est cette vie souterraine qui se développe ?

Le Festival vous entraîne, au fil de ses animations et de son marché de plantes , dans la vie des sols pour découvrir les pouvoirs des systèmes racinaires des plantes, leurs échanges avec la terre et le rôle des petites bêtes et micro-organismes qui fabriquent le sol… Une immersion qui vous fera peut-être jardiner autrement

Vivaces! s’adresse à tous les jardiniers des villes, néophytes et experts, adultes & enfants ! ☘️☘️☘️

Le Festival Vivaces! débutera le Vendredi 8 octobre par un marché nocturne place Jaques Froment Paris 18 (de 16 h à 21h).

Accès libre et gratuit sous présentation du pass sanitaire et du respect des précautions sanitaires en vigueur. Inscriptions en ligne payantes pour certaines propositions.

Plus de détails à venir sur le site :

https://www.pepinsproduction.fr/festival-vivaces-2021/

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Pépins Production bastien@pepinsproduction.fr https://www.pepinsproduction.fr/ https://www.facebook.com/pepinsproduction

