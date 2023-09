Festival Viva Mexico, rencontres cinématographiques Luminor Hôtel de Ville – Séances Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Du mardi 03 octobre 2023 au mardi 10 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Tarif Unique ouverture : 10€

Tarif générale : 8 €

Tarif réduite : 7 €

Tarif séances Cine Niño et Ciné Joven : 4€

Rencontre, Masterclass et ciné-colloque : entrée libre sur réservation

Le Festival « Viva México, rencontres cinématographiques » célèbre sa 11ème édition à Paris du 3 septembre au 10 octobre avec un programme riche en projections, rencontres, séances jeune public et scolaires, masterclasses, cine-colloques et dégustations !

Dans le cadre de notre 11ème édition nous avons preparé un super programme rempli de moments forts pour tous les publics !!.

Nous vous proposons le meilleur des dernières productions mexicaines à travers une sélection de fictions et documentaires en version originale sous-titrée, tous portés par une nouvelle génération de talents saluée par la critique internationale.

Après le succès des dix premières éditions, Viva Mexico, rencontres cinématographiques est de retour pour une semaine exceptionnelle ponctuée de projections et séances scolaires et jeune public. En outre, plus d’une dizaine d’invités – créateurs, réalisateurs, acteurs.trices et scénaristes – sont attendus pour échanger avec le public, à l’issue des projections ou dans le cadre de rencontres exceptionnelles.

Luminor Hôtel de Ville – Séances 20 rue du Temple 75004 Paris

Contact : https://www.viva-mexico-cinema.org contact@viva-mexico-cinema.org https://www.facebook.com/vivamexicorc https://www.facebook.com/vivamexicorc www.viva-mexico-cinema.org

Nora Borboa – Clémence Vazard Festival Viva Mexico 2023