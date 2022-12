FESTIVAL VIVA MEXICO – LE RENDEZ-VOUS DU CINÉMA MEXICAIN EN FRANCE Clermont-l’Hérault, 9 janvier 2023, Clermont-l'Hérault .

FESTIVAL VIVA MEXICO – LE RENDEZ-VOUS DU CINÉMA MEXICAIN EN FRANCE

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

2023-01-09 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-26 22:30:00 22:30:00

Clermont-l’Hérault

Hérault

MEXICO, rencontres cinématographiques propose pour la première fois en France, des rencontres exclusivement dédiées à la création contemporaine mexicaine. Plus qu’un festival, VIVA MEXICO, rencontres cinématographiques va à la rencontre du public en lui proposant de découvrir le meilleur des dernières productions mexicaines à travers des projections, rencontres avec les acteurs et réalisateurs, masterclasses, ateliers etc.

Sous la direction générale de Bárbara Carroll De Obeso et la participation de plus de 50 bénévoles, la sélection des films est construite sur des choix artistiques solides, élaborée en collaboration avec Jean-Christophe Berjon, ancien délégué général de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Cette sélection présentera une douzaine de films reflétant tout à la fois la diversité des dernières créations mexicaines et les différentes facettes du Mexique d’aujourd’hui.

Organisées par l’association InC France-Mexique, les rencontres cinématographiques VIVA MEXICO sont un évènement haut en couleurs et festif, propice à la convivialité et à la découverte culturelle.

cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95

