Festival Visit’O Châteaux Pauillac, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Pauillac.

Festival Visit’O Châteaux 2021-07-17 – 2021-07-18

Pauillac Gironde

Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite !

1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres : expositions artistiques, animations musicales, ateliers œnologiques, balades commentées, pique-niques, foodtrucks etc…

26 Domaines participants : Propriétés familiales, Crus Artisans, Crus Bourgeois et Grands Crus Classés sur 5 appellations en Médoc Saint-Julien, Saint-Estèphe, Pauillac, Médoc et Haut-Médoc.

Tout le programme de l’événement sur notre site internet : www.medocvignoble.com

+33 5 56 59 03 08

Office de tourisme Médoc Vignoble

