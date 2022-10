Festival Visions d’exil Marseille 6e Arrondissement, 14 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Festival Visions d’exil

Différents lieux culturels dans Marseille : Montévidéo, Coco Velten, Polygone étoilé, Le Makeda, Soma… Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille

2022-10-14 – 2022-12-10

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement

Une 5e édition du festival de l’atelier des artistes en exil à Paris et à Marseille pour dénoncer la guerre !!



La folie guerrière ne s’arrêtera-t-elle jamais ? Depuis l’attaque de l’Ukraine par la Russie, l’Europe, qui prétendait y échapper, renoue avec une mémoire nauséabonde et avec la peur. Des artistes d’ici ou d’ailleurs explorent leur rapport à la guerre et son impact sur leur vie, mais aussi les petites guerres qu’ils ont à mener pour exister.



Expositions, concerts, spectacles, performances, projections, tables rondes, ateliers… Gratuit sauf indications.



L’atelier des artistes en exil, structure unique en France, a pour mission

d’identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner au regard de leur situation et de leurs besoins administratifs et artistiques, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels afin de leur donner les moyens d’éprouver leur pratique et de se restructurer.



Programmation sur Marseille



• Du 14 octobre au 10 décembre

Exposition « Refugee trans guest house, Şener Yılmaz Aslan (Turquie) »

Coco Velten, 16 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille



• Mercredi 19 octobre 20h30

Projection « Donbass », Sergei Loznitsa (Ukraine)

Le Polygone étoilé, 1 rue François Massabo, 13002 Marseille



• Vendredi 21 octobre 19h

Projet europe créative « In Ex(ile) Lab »

Montévidéo, 3 imp. Montevideo, 13006 Marseille



• Dimanche 30 octobre 14h—19h

Atelier « Partage de pratiques artistiques contre la guerre »

Soma, 55 cr Julien, 13006 Marseille



• Jeudi 17 novembre 18h

Performance « Sous les masques », Breno Angelo (Brésil)

Les 8 Pillards, 15 rue des Frères Cubeddu, 13014 Marseille



• Vendredi 18 novembre 16h

Lecture de poésie « Poésie en exil n°1″

Montévidéo, 3 imp. Montevideo, 13006 Marseille



• Samedi 19 novembre

Concert « No nos pudieron kemar, Azro Tralka (Chili) »

Le Molotov, 3 pl. Paul Cézanne, 13006 Marseille



• Samedi 19 novembre

Spectacle musical « Sony, la bombe à hydrogène », Chériff Bakala (Congo Brazzaville)

Montévidéo, 3 imp. Montevideo, 13006 Marseille



• Lundi 28 novembre 20h30

Projection « Les 54 premières années : manuel abrégé d’occupation militaire », Avi Mograbi (Israël)

Le Polygone étoilé, 1 rue François Massabo, 13002 Marseille



• Vendredi 2 & samedi 3 décembre ven, 18h—21h ; sam, 18h—00h

Déambulation, performance, atelier, exposition

Portes ouvertes de l’aa-e Marseille

La cômerie, 174 rue Breteuil, 13006 Marseille



• Jeudi 8 décembre 20h

Concert, dj set, performance

Party en exil contre la guerre 3, soirée de clôture

Le Makeda, 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

Une proposition d’artistes en exil pour s’opposer la guerre.

https://festival.aa-e.org/festival/visions-dexil-stop-wars/

Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de Marseille