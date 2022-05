Festival Vis-à-Vis : Concert enfants Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Festival Vis-à-Vis : Concert enfants

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry.

le dimanche 5 juin à 11:00

Un concert particulièrement adapté au jeune public, qui proposera de manière ludique un parcours de la musique d’Ennio Morricone à la sauce jazz. Découverte des instruments, des thèmes musicaux, des aspects spécifiques au jazz… _L’APEJS, Association de Promotion et d’Enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles en Savoie, est basée à Chambéry._ _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-vis conçu avec le Circolo dei lettori de Turin._ Concert de jazz pour enfants par l’APEJS, à partir de 6 ans. Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

