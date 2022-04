FESTIVAL VINS SUR VINGT – 7ÈME ÉDITION Les Garennes sur Loire, 13 mai 2022, Les Garennes sur Loire.

FESTIVAL VINS SUR VINGT – 7ÈME ÉDITION Les Garennes sur Loire

2022-05-13 18:00:00 – 2022-05-14

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire

Enfin ! Après notre dernière édition en 2019, qui aurait pensé attendre trois ans avant de nous retrouver ?

Trois longues années, durant lesquelles nous n’avons cessé de penser à nos amis artistes, intermittents, ingés sons… qui ont vu leurs projets annulés du jour au lendemain, ainsi que leur source de revenus.

Durant ces trois années, les organisateurs du festival ont toujours cherché rester dynamique et à maintenir une activité. Il y a eu quelques désillusions et annulations d’événements, mais aussi le beau succès du concert la Boite à Gens en juillet dernier.

Depuis, nous travaillons à la mise en place de 7ème édition. À l’écoute des nouveaux projets musicaux, mais aussi au suivi des normes sanitaires sans cesse modifiées et des péripéties climatiques subis par nos ami vignerons, voici plus d’un an de travail, pour nous retrouver, enfin !

La logique voulait donc que le festival 2022 reste prudent et dans la continuité des années passées. Mais pour ceux qui commencent à connaître ses organisateurs un peu fous, vous ne serez pas surpris de quelques nouveautés !

D’abord, une première soirée le vendredi sur la scène MMA Brissac qui accueillera KWAL et sa magie des mots et des notes. Puis, le samedi une ouverture enfant à 17h, avec le spectacle de la compagnie Enesto Barytoni, dans le cadre de la saison culturelle de la commune des Garennes-sur-Loire.

Découvrez une nouvelle scène acoustique pour les intermèdes de la grande Scène Crédit Mutuel.

Et enfin, la mise en place d’une carte des vins éphémère par les vignerons de la commune !

Ajoutez à cela, l’accueil d’un des plus grands groupes indépendants français : Mes Souliers sont Rouges et vous comprendrez notre joie de vous présentez enfin cette 7ème édition dont nous rêvons depuis tous ces longs mois !

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Internet du Festival !

N’en déplaise aux superstitieux, le Festival Vins sur Vingt 2022 commence le vendredi 13 mai ! Rendez-vous dans une ambiance guinguette dès 19h30 su la scène MMA Brissac, à côté de l’Eglise pour 3 groupes qui vont vous faire voyager !

laboiteagens@gmail.com https://www.festival-vinssurvingt.com/

