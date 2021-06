Trets Domaine Terre de Mistral Bouches-du-Rhône, Trets Festival Vinômusic #6 Domaine Terre de Mistral Trets Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Trets

Festival Vinômusic #6 Domaine Terre de Mistral, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Trets. Festival Vinômusic #6

du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Domaine Terre de Mistral

Cela nous avait manqué, c’est donc avec un immense plaisir que nous accueillons l’édition 2021 du festival Vinômusic, les 2 et 3 Juillet La programmation comprendra du Jazz bien sûr, du Blues, de la musique latine, de la Soul, de la Pop et même du Funk ! Vous l’avez compris, il y en aura encore pour tous les goûts ! Un verre de vin de dégustation est inclus avec votre billet et deux choix de diner vous seront proposés pour ceux qui souhaitent se restaurer : – Le menu de notre restaurant avec entrée + plat + dessert au choix à 31 € (places limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement). – Notre food truck partenaire (Id’Gourmandes) complétera l’offre bistronomique du Domaine (nous vous conseillons de réserver afin d’avoir une table disponible). Vous pouvez dès à présent visiter le site [https://www.vinomusic-festival.com](https://www.vinomusic-festival.com) afin de réserver vos places et de trouver tous les détails de cet événement (dont le protocole sanitaire à respecter). Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ce moment avec nous. Profitons-en, ce sera le premier week-end après la fin du couvre-feu !

25€ la soirée

♫♫♫ Domaine Terre de Mistral D 56B, Route de Peynier, 13790 Rousset Trets Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:30:00 2021-07-02T23:59:00;2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Trets Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine Terre de Mistral Adresse D 56B, Route de Peynier, 13790 Rousset Ville Trets lieuville Domaine Terre de Mistral Trets