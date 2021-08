Festival Vino Voce Salle des Dominicains, 10 septembre 2021, Saint-Émilion.

Festival Vino Voce

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Salle des Dominicains

Pour la première fois, deux spectacles, deux immenses artistes, **André Manoukian** et **Pascal Amoye**l feront se rencontrer sur scène, la musique et le théâtre, l’art du piano et la voix de l’acteur, ​ La voix de l’acteur, mais aussi celle du chanteur, seront également au rendez-vous lors d’une rencontre lecture avec **François Morel** et **Valentin Morel** ! ​ Comme chaque année, nous retrouverons bien sûr la Masterclass de chant lyrique slave d’**Irène Kudela**. L’art lyrique sera également au rendez-vous lors d’un concert réunissant l’un des plus grands clarinettistes contemporains, **Philippe Cuper**, Irène Kudela, Chef de chant mais également magnifique pianiste et la jeune et talentueuse chanteuse **Marie-Andrée Bouchard-Lesieur**. Nous partirons également sur les rives de la méditerranée à la rencontre du Fado portugais et du Rebetiko grec avec la voluptueuse chanteuse **Kalliroi et son ensemble**. Vous découvrirez tous les secrets de la voix à l’occasion d’une rencontre avec le grand laryngologue et phoniatre **Jean Abitbol**, et vous initierez aux techniques de la voix chantée avec la chanteuse et pédagogue **Elizabeth Pétillot**.

Salle des Dominicains 14 Rue Guadet, 33330 Saint-Émilion Saint-Émilion Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

