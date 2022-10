Festival Villes des Musiques du monde 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Du vendredi 07 octobre 2022 au dimanche 13 novembre 2022

. payant

Du 7 octobre au 13 novembre 2022, le festival donnera à voir et à écouter des voix singulières, porteuses d’histoire, empruntes d’une culture, d’une esthétique, d’une identité et de l’âme des peuples ou du souffle d’un renouveau. Depuis 25 ans, le Festival Villes des Musiques du Monde fait résonner l’ailleurs, avec des concerts, spectacles jeune public, cinéma, conférences, événements, actions d’accompagnement. Durant cinq semaines, des artistes emblématiques croisent de jeunes talents dans plus de 15 villes partenaires. Autant d’invitations à partager, à entrer dans la danse, à découvrir et fêter la vie à travers nos territoires, quartiers et lieux de Seine-Saint-Denis, Paris et du Grand Paris à la rencontre de tous les publics. Contact :

