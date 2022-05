Festival Villeneuve en Scène Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

2022-07-09 – 2022-07-21

Dans le cadre naturel de la Plaine de l'Abbaye, le Festival Villeneuve en Scène est l'oxygène du Festival d'Avignon. Dédié aux écritures itinérantes, il offre des spectacles riches et variés, ouverts à tous les publics. contact@festivalvilleneuveenscene.com +33 4 32 75 15 95 http://www.festivalvilleneuveenscene.com/

