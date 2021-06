Festival Villan’Zik Villandry, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Villandry.

Festival Villan’Zik 2021-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-17 00:00:00 00:00:00

Villandry Indre-et-Loire

Six groupes et un DJ se succèderont sur 2 scènes, près des jardins du château de Villandry, : Bazlab, Mirq, Archimède, The Sidewalk Bandits, Stache, Lucien Chéenne, Damussel. Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 32 32 79 95 https://www.helloasso.com/associations/villandry-village/evenements/villan-zik-2021

