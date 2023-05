Festival Village Borrego, 25 juin 2023, .

Du dimanche 25 juin 2023 au samedi 01 juillet 2023 :

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 77 ans. gratuit

festival village borrego 11ème édition

Le Festival Village Borrégo c’est une semaine de festivités pour animer les quartiers du 20e arrondissement à travers un carnaval, un concert, des stands gastronomiques et des stands d’artisans locaux

Dès le 25 juin prochain à 14 heures, un Grand Défilé Carnaval dont tous les costumes ont été réalisés dans les ateliers de l’Association donnera le coup d’envoi d’une semaine « portes ouvertes », festive et haute en couleurs, sur le thème de la culture et de la biodiversité avec un stand gastronomique brésilien, un DJ set musical, de la danse afro-brésilienne, du théâtre amateur, de la capoeira, des ateliers de maquillage, des expositions photos… Sans oublier un échange entre entreprises brésiliennes et françaises dans le cadre d’un entreprenariat équitable.

En point d’orgue, le 30 juin, un concert AU STUDIO DE L ‘ERMITAGE réunissant RODRIGO DE OLIVEIRA , le DJ CARAVA mêlant jazz et rythmes afro-brésiliens et

PROGRAMMATION :

Dans les rues de Paris 20ème

Dimanche Carnaval de 14H à 17H GRATUIT

Lundi et Mardi Portes ouvertes Association Couleurs Brazil initiation aux activités corporelles

Mercredi Journée Kids avec animations jeux et gouter GRATUIT

Jeudi Débat sur l’éco responsabilité avec Les partenaires locaux

Vendredi Concert de Rodrigo de Oliveira au Studio de L’Ermitage Tarif 20 euros

Contact : https://www.festivalvillageborrego.com 0641344394 couleursbrazil.evenementiel@gmail.com http://www.couleursbrazil.com

